Отставка Григоряна может стать четвертой в этом сезоне
16:29
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от «Урала» (1:2).
Отставка 53-летнего специалиста может стать четвертой в этом сезоне РПЛ.
Ранее со своих постов ушли Олег Кононов («Спартак»), Рашид Рахимов («Ахмат») и Дмитрий Хохлов («Динамо»).
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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