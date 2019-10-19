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Отставка Григоряна может стать четвертой в этом сезоне

16:29
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Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от «Урала» (1:2).

Отставка 53-летнего специалиста может стать четвертой в этом сезоне РПЛ.

Ранее со своих постов ушли Олег Кононов («Спартак»), Рашид Рахимов («Ахмат») и Дмитрий Хохлов («Динамо»).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Тамбов — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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