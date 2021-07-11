Мануэль Мартич находится на просмотре в «Ростове»
11:36
25-летний австрийский опорный полузащитник Мануэль Мартич находится на просмотре в «Ростове». Он уже провел первую тренировку под руководством Валерия Карпина.
Ранее Мартич выступал в чемпионате Австрии, в частности за «Рапид». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Хорватии и Венгрии.
Мануэль Мартич на просмотре в «Ростове» ??— Football Club Rostov (@rostovfc) July 11, 2021
25-летний австрийский опорный полузащитник уже провёл первую тренировку под руководством Валерия Карпина.
Ранее Мартич выступал в чемпионате Австрии, в частности за «Рапид». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Хорватии и Венгрии. pic.twitter.com/lL6i8O4yDF
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