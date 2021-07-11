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Мануэль Мартич находится на просмотре в «Ростове»

11:36
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25-летний австрийский опорный полузащитник Мануэль Мартич находится на просмотре в «Ростове». Он уже провел первую тренировку под руководством Валерия Карпина.

Ранее Мартич выступал в чемпионате Австрии, в частности за «Рапид». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Хорватии и Венгрии.

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