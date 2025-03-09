Угаров считает Барриоса незаменимым игроком в составе «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров назвал самого ценного футболиста петербургской команды.

«Честно говоря, однозначно трудно сказать, кто самый незаменимый игрок нынешнего «Зенита». Потому что в целом равноценные замены находятся всегда. Но на сегодняшний день таковым, наверное, можно назвать Барриоса. Сейчас он основополагающий футболист в команде», — приводит слова Угарова Legalbet.

В сезоне-2024/25 Барриос провел 24 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Контракт 31-летнего колумбийца рассчитан до июля 2027 года.