87 новорожденных петербуржцев получат уникальный памятный знак в честь столетия «Зенита»

87 петербуржцев, родившихся 25 мая 2025 года, получат сувенир в честь столетия «Зенита», сообщает официальный сайт клуба.

Памятный знак и традиционная медаль выпущены совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. На лицевой стороне выгравированы юбилейный шеврон и домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена». По контуру расположена надпись «Родившемуся 25 мая, в день 100-летия футбольного клуба «Зенит».

На обороте — зенитовская стрелка с двумя звездами, а также дата и место рождения.

Сувениры для новорожденных в честь столетия «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Медаль вместе с праздничным напутствием будет упакована в сине-бело-голубой футляр с изображением львенка — главного символа петербургского клуба.