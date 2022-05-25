Отец Агаларова — о матче «Уфы»: «Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди!»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды в стыковом матче с «Оренбургом» (2:2) за право выступать в следующем сезоне в РПЛ.

«Я очень расстроился из-за травмы Гамида в начале второго тайма. Матч получился ярким. Такие игры нужно разделять на четыре тайма. Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди. Если бы «Уфа» смогла удержать преимущество в два мяча, то дело было бы почти что сделано. Я сильно болею за уфимскую команду и верю в то, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Останется ли Гамид в команде, если они вылетят в ФНЛ? Пока рано об этом говорить. Будем принимать решение по факту, после ответной игры. Пока не могу точно ответить на этот вопрос», — сказал Агаларов «СЭ».

Ответный матч между командами пройдет 28 мая на домашнем поле «Уфы».

Напомним, что в другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом «Химки» — 1:0. Ответная игра также состоится 28 мая.