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Отец Агаларова — о матче «Уфы»: «Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди!»

Антон Иванов
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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды в стыковом матче с «Оренбургом» (2:2) за право выступать в следующем сезоне в РПЛ.

«Я очень расстроился из-за травмы Гамида в начале второго тайма. Матч получился ярким. Такие игры нужно разделять на четыре тайма. Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди. Если бы «Уфа» смогла удержать преимущество в два мяча, то дело было бы почти что сделано. Я сильно болею за уфимскую команду и верю в то, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Останется ли Гамид в команде, если они вылетят в ФНЛ? Пока рано об этом говорить. Будем принимать решение по факту, после ответной игры. Пока не могу точно ответить на этот вопрос», — сказал Агаларов «СЭ».

Ответный матч между командами пройдет 28 мая на домашнем поле «Уфы».

Напомним, что в другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом «Химки» — 1:0. Ответная игра также состоится 28 мая.

Гамид Агаларов
ФК Оренбург
ФК Уфа
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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