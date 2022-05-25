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Сегодня, 20:35

Генеральный директор «Динамо» рассказал о работе над проведением Кубка лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о работе над возрождением Кубка РПЛ.

«Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по реализации проекта Кубок РПЛ. На нем присутствовали представители РФС и РПЛ, футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак», «Нижний Новгород». При этом мы не ограничиваемся только этим набором участников — к рабочей группе в будущем могут подключиться и представители других клубов, в том числе и тех, которые поднимутся в РПЛ из ФНЛ.

Главной нашей целью было согласовать «дорожную карту» и определить, как наиболее эффективно использовать компетенции членов рабочей группы. Для себя мы условно разделили направления работы на четыре блока:

1.Спортивная составляющая (формат, регламент, вопрос лимита и тд).

2.Бренд и айдентика турнира (позиционирование, эмблема, внешний вид трофея и прочее).

3.Спонсорское направление (максимизация коммерческого потенциала, независимая оценка пакета, проведение переговоров — прежде всего по титульным, букмекерским и медиаправам, экономика финальных матчей, формирование спонсорских пакетов и степень их централизации).

4.Структурирование (финансовое моделирование, распределение доходов, юридическая обвязка).

Для каждого блока были выбраны ответственные. Дальше будем собираться в рамках этих более узких подгрупп по направлениям», — цитирует Пивоварова пресс-служба «Динамо».

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.

ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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