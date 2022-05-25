Генеральный директор «Динамо» рассказал о работе над проведением Кубка лиги

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о работе над возрождением Кубка РПЛ.

«Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по реализации проекта Кубок РПЛ. На нем присутствовали представители РФС и РПЛ, футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак», «Нижний Новгород». При этом мы не ограничиваемся только этим набором участников — к рабочей группе в будущем могут подключиться и представители других клубов, в том числе и тех, которые поднимутся в РПЛ из ФНЛ.

Главной нашей целью было согласовать «дорожную карту» и определить, как наиболее эффективно использовать компетенции членов рабочей группы. Для себя мы условно разделили направления работы на четыре блока:

1.Спортивная составляющая (формат, регламент, вопрос лимита и тд).

2.Бренд и айдентика турнира (позиционирование, эмблема, внешний вид трофея и прочее).

3.Спонсорское направление (максимизация коммерческого потенциала, независимая оценка пакета, проведение переговоров — прежде всего по титульным, букмекерским и медиаправам, экономика финальных матчей, формирование спонсорских пакетов и степень их централизации).

4.Структурирование (финансовое моделирование, распределение доходов, юридическая обвязка).

Для каждого блока были выбраны ответственные. Дальше будем собираться в рамках этих более узких подгрупп по направлениям», — цитирует Пивоварова пресс-служба «Динамо».

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.