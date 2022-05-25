Ананидзе вспомнил о тренировках с отцом и жалеет, что тот не увидел игру хавбека в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вспомнил тренировки в детстве с отцом. Футболист рассказал, что когда решил завершить профессиональную карьеру, то сразу вспомнил отца.
29 апреля грузинский хавбек объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.
«Папа привил мне близость с мячом, отсюда у меня такая техника. Но отец был очень строгий! Помню один случай: мне было восемь лет, мы должны были с утра пойти потренироваться — и в школу. Я проснулся, а папа еще спал, потому что поздно приехал. Он сказал: «Иди один, сам знаешь, что делать». Я должен был побегать, размяться, выполнить все упражнения, но там был дождь, слякоть, и мне было так лениво! В итоге я еле-еле сделал половину, а по сути — дурака валял.
И оказалось, что папа стоял за деревом и наблюдал за мной. Как же он мне напихал! Этот пихач не забыть никогда. Сказал мне: «Если я завтра умру, то ты футбол бросишь? Только из-за меня его любишь?» Пригрозил отнять у меня мяч. После этого я понял, что игра? моя жизнь. Потом я еще несколько раз занимался один и каждый божий раз думал, что папа стоит за деревом. Боялся, что выскочит и начнет кричать», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».
Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0