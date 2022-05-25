Ананидзе вспомнил о тренировках с отцом и жалеет, что тот не увидел игру хавбека в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вспомнил тренировки в детстве с отцом. Футболист рассказал, что когда решил завершить профессиональную карьеру, то сразу вспомнил отца.

29 апреля грузинский хавбек объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.

«Папа привил мне близость с мячом, отсюда у меня такая техника. Но отец был очень строгий! Помню один случай: мне было восемь лет, мы должны были с утра пойти потренироваться — и в школу. Я проснулся, а папа еще спал, потому что поздно приехал. Он сказал: «Иди один, сам знаешь, что делать». Я должен был побегать, размяться, выполнить все упражнения, но там был дождь, слякоть, и мне было так лениво! В итоге я еле-еле сделал половину, а по сути — дурака валял.

И оказалось, что папа стоял за деревом и наблюдал за мной. Как же он мне напихал! Этот пихач не забыть никогда. Сказал мне: «Если я завтра умру, то ты футбол бросишь? Только из-за меня его любишь?» Пригрозил отнять у меня мяч. После этого я понял, что игра? моя жизнь. Потом я еще несколько раз занимался один и каждый божий раз думал, что папа стоит за деревом. Боялся, что выскочит и начнет кричать», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».