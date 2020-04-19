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Оставшиеся туры РПЛ могут быть доиграны без зрителей

16:23
ЦСКА должен принять «Зенит» в 23-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА должен принять «Зенит» в 23-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Оставшиеся матчи Тинькофф чемпионата России могут пройти без зрителей. Такая информация появилась на официальном сайте РПЛ.

«Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорится в сообщении.

После 22 туров таблицу чемпионата России возглавляет петербургский «Зенит», набравший 50 очков. Ближайшие преследователи — московский «Локомотив» и «Краснодар» — отстают от команды Сергея Семака на девять баллов.

По последним данным, в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24760.html

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