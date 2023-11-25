Федотов — о Файзуллаеве: «Хотелось бы, чтобы таких приобретений было как можно больше»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева, который забил гол и отдал результативную передачу в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).
— С чем связываете такой ход событий в матчах с «Динамо» и о чем говорили в раздевалке?
— Говорили, что мы не должны давать сопернику пространства, ведя в счете, не пропускать быстрые атаки. Но голы не были забиты в быстрых атаках. Просто мы потеряли концентрацию. Передача за спину — мы все в своих зонах, но игрок гостей оказывается быстрее на мяче. Это наша реакция. Мы говорили, что у соперника очень неплохо все выглядит. Мы должны быть бдительными и очень быстро реагировать на эти ситуации.
— Не очень удачная игра в концовке игры — слабая физика или плохая психология?
— Слабой физики не бывает. Не хватает ресурса, усиления игры со скамейки. Это очевидно. Плюс ребята улетают в сборные, мы их две недели не видим. Плюс они еще поздно приезжают. Но надо признать, что логистика не очень. Когда они улетают в Латинскую Америку... Часовые пояса — плюс один день и добираются сутки. Мы получаем футболистов немного не понимая, в каком они состоянии. Вы сутки когда-нибудь летели? Из одного часового пояса, из теплого климата сюда. Мы понимаем, что по ходу матча будем вынуждены этих людей менять. Такова данность.
— Почему вы предпочитаете на позиции центрального защитника Набабкину Зделара?
— Не скажу, что Саша в этом плане что-то делал неправильно. У него было достаточно много хороших ходов и моментов с его развитием атакующих действий. Кирилл у нас как джокер на те позиции, которые требуют замены. Поэтому мы делаем такой выбор, оцениваем все за и против.
— С трансфером Аббосбека вы попали в точку. У вас селекционная служба способна привести еще одного двух Файзуллаевых или это удача?
— Ничего случайного не бывает. Человек обладал качествами. Он оказался без конкуренции, подхватил. Я бы все равно выделил командные действия. Все остальные тоже играют на результат. Да, нам приятно, нравится, что футболисты развиваются в команде. Хотелось бы, чтобы таких приобретений было как можно больше.
— Хави предложил играть 9 месяцев в клубах и остальное время оставить на сборные. Вы за возможное переформатирование календаря?
— Да, когда половина команды уезжает и 7 человек ведут тренировочную деятельность... В сборную они приезжают с запасом. Мы такой возможности не имеем. Понятно, сборная — коммерческие турниры, где зарабатываются громадные деньги. Мы как тренеры клубов с этим не согласны. Получать футболистов после 2-3 матчей не в самом лучшем состоянии. Если бы они прилетали сюда и 2-3 дня было для восстановления... Зачастую этого не бывает. Перед этой паузой было то же самое. Мы получили чилийцев на предыгровую тренировку. Сейчас Давила приехал из тепла в -8. Не скажу, что так нельзя. Человеческий организм все вытерпит, но производительность немного падает.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
5
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3