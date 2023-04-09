Осинькин ответил, повлиял ли поход в церковь на футболистов «Крыльев» перед победой над «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ» о том, повалил ли психологически поход в церковь перед матчем 22-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) на самарских футболистов.

«У нас ни в одном матче не было того, чтобы мы были упавшие духом. Весь вопрос в том, что матчи, в которых мы должны были набирать очки или выигрывать, мы почему-то не выигрывали. А о плохом психологическом состоянии те, кто смотрят наши игры, говорить права не имеют. Мы играли достаточно хорошо и в предыдущих играх, просто сегодня мы взяли очки — это отличие от предыдущих матчей. Я бы не сказал, что качество игры было лучше, за исключением одного из матчей с ЦСКА», — сказал Осинькин «СЭ».

Также Игорь Осинькин рассказал об удаче в сегодняшнем матче.

«Фактор удачи всегда есть в спорте, но мы не можем всегда об этом говорить, а нас все время стали к этому подталкивать вопросами. Нам надо сконцентрироваться на игре и сделать так, чтобы результат зависел ни от кого, кроме нас самих», — добавил Осинькин.

В матче 22-го тура РПЛ самарская команда обыграла «Сочи» (2:1). На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.