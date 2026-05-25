Осинькин ответил на вопрос о своем будущем после вылета «Сочи» из РПЛ

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Остаюсь ли я в «Сочи»? Я не знаю. Когда это решится? В ближайшую неделю, наверное», — сказал Осинькин «СЭ».

Сочинцы с 22 очками расположились на последней, 16-й позиции в РПЛ — команда вылетела в Первую лигу.

60-летний специалист возглавляет «Сочи» с сентября 2025 года.

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