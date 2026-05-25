«Ахмат» подписал нападающего молодежной сборной Албании Максути

«Ахмат» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Албании и «Фламуртари» Эральдом Максути, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на четыре года.

В сезоне-2025/26 Максути сыграл за албанский клуб «Фламуртари» 34 матча, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. На счету форварда восемь игр в составе сборной Албании U-21.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

«Ахмат» завершил розыгрыш РПЛ на девятом месте турнирной таблицы, набрав 37 очков.