«Ахмат» подписал нападающего молодежной сборной Албании Максути
«Ахмат» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Албании и «Фламуртари» Эральдом Максути, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на четыре года.
В сезоне-2025/26 Максути сыграл за албанский клуб «Фламуртари» 34 матча, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. На счету форварда восемь игр в составе сборной Албании U-21.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
«Ахмат» завершил розыгрыш РПЛ на девятом месте турнирной таблицы, набрав 37 очков.
Источник: ФК «Ахмат»
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
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30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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