В махачкалинском «Динамо» допустили трансфер Кокорина летом: «Обсудим с ним это»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к нападающему «Ариса» Александру Кокорину.

«Я знаю его хорошо. Обязательно созвонимся с ним и обсудим. Но его переход, пока, это еще не факт. Допускаю ли я его трансфер? В футболе ничего невозможного нет», — сказал Газизов «СЭ».

Об интересе «Динамо» (Махачкала) к Кокорину сообщила Sport Baza. По информации источника, подписать 35-летнего форварда не против махачкалинцы, «Оренбург», «Акрон» и «Родина».

20 мая «Арис» объявил об уходе форварда по окончании сезона-2025/26. В этом сезоне на счету Кокорина 23 матча во всех турнирах, в которых он забил 1 гол.

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