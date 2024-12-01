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Сегодня, 19:01

Осинькин ответил, как настраивал «Крылья Советов» на матч с «Зенитом» на фоне ситуации вокруг самарского клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как ситуация вокруг самарского клуба повлияла на игроков команды.

В воскресенье, 1 декабря, «Крылья» со счетом 3:2 одержали победу над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.

— Насколько сложно было настраивать команду с учетом всей негативной шумихи вокруг клуба?

— Этот негатив постоянно вокруг нас, к сожалению, идет. В августе легко справились. В сентябре и октябре были домашним матчи с «Химками» и «Акроном». К сожалению, мы не переварили. Это были наши плохие матчи, где хотели брать очки. Сейчас сказать, что адаптировались.. не знаю. Последние матчи после «Акрона»... даже проигранный с ЦСКА, потом против «Ахмата» и сегодняшний, это игры, за которые я могу только благодарить ребят.

— Какой реакции от правительства Самарской области вы ждете на эту победу?

— Не знаю, не задумывался о реакции. У нас остался один матч. Посмотрим, как все пойдет. Огромная усталость накапливается. Если вы даже краем глаза смотрели матч «Локомотива», понятно, что уже они тоже не выдержали такого эмоционального, физического напряжения. Надо сейчас все переварить. Что будет, я могу отвечать только за себя.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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