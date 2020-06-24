Ошибка анализа у Нжи? Новая коллизия с коронавирусом

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи снова попал в интересную историю.

Российский футбол ждет внесения поправок в ковид-регламент — если это произойдет, жизнь станет намного легче. Один случай заражения уже не посадит на карантин всю команду. Риск повторения ситуации с «Ростовом», когда пришлось играть юнцами теперь не так велик.

Только, конечно, не надо расслабляться. Клубы все равно обязаны соблюдать жесткую дисциплину, регулярно тестировать игроков и вообще соблюдать бдительность.

Однако жизнь сложнее любых регламентов и даже предельная осторожность может не спасти.

Возьмем историю с коронавирусом в «Динамо». В интересную ситуацию попал нападающий Клинтон Нжи (а кто же еще).

По информации «СЭ» тест на кровь не выявил у Нжи наличие коронавируса. При этом есть также результаты тестов ПЦР, сделанных в двух разных лабораториях. Один — положительный, другой — отрицательный. При этом, как говорят, никаких симптомов у Клинтона не было и нет. Известно, что Роспотребнадзор ориентируется именно на тесты ПЦР и именно поэтому проблема для «Динамо» с двухнедельным карантином Клинтона остается. Но если будут внесены поправки в регламент, которые разрешат принимать участие в матчах всем, у кого отрицательные результаты тестирования, то возникнет коллизия.

Что, если результаты теста с положительным результатом — ошибочные? С учетом отсутствия у Нжи антител это может быть весьма вероятным.

Как бы там ни было, бдительность превыше всего. Но и грести всех под одну гребенку — тоже не выход. Даже анализы могут быть ошибочными. Возможно, это следует учесть в новом регламенте. (Дмитрий Сомов)