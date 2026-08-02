Ороз считает, что «Крылья Советов» могут войти в топ-6 по итогам сезона РПЛ

Защитник «Крылья Советов» Доминик Ороз поделился мнением о перспективах команды в сезоне РПЛ-2026/27.

«Как команда мы хотим бороться за место в шестерке лучших, а не как это было в последние пару сезонов, когда мы бились за места в нижней части таблицы и сохранение места в РПЛ. Что касается личных целей, мне бы хотелось чаще выходить на поле», — приводит слова Ороза «РИА Новости».

«Крылья Советов» в первом и втором турах РПЛ сыграли вничью с московскими «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1). Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В третьем туре РПЛ самарцы 8 августа примут «Балтику».