Лещенко считает сомнительным назначенный в ворота «Динамо» пенальти в матче с «Балтикой»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Балтики» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

«Матч меня расстроил. Такая игра не характерна для «Динамо». Команда выше по классу и по составу. К сожалению, стали играть только после пропущенного одиннадцатиметрового. Пенальти вообще сомнительный. Во-первых, до эпизода с Касересом игрок «Балтики» нарушал правила. Во-вторых, фол Касереса не тянет на пенальти. Парням не хватает психологической составляющей», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 1 очко после двух матчей. Москвичи сыграли дома вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступили в гостях «Балтике» (1:2).

Давид Петросян