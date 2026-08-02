Покажет ли «Матч ТВ» «Краснодар» — «Факел»: на каком канале смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Факел» сыграют во 2-м туре РПЛ в воскресенье, 2 августа. Матч пройдет на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча не покажут на федеральном канале «Матч ТВ». Игру можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке).

Ключевые события встречи «Краснодар» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 18:15. Краснодар (Краснодар)

В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» победил «Рубин» со счетом 3:1. «Факел» начал новый сезон с проигрыша махачкалинскому «Динамо» — 1:2.