Орлов о голе «Акрона»: «Почему Эракович отвернулся от мяча?!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча «Зенита» с «Акроном» (1:1) в 11-м туре РПЛ.
«Зенит» провел очень неровный матч в Самаре. Питерцы здорово начали встречу, играли с позиции силы, создавали моменты. В итоге забили красивый гол. Никто не сфальшивил, все в такт. Глушенков — Вендел — Педро. Красивая комбинация, просто великолепная! «Зенит» повел, но что случилось потом?
Опять начали прослеживаться академизм, самоуспокоенность... «Акрон» перехватил инициативу и закономерно счет сравнял. Но я бы хотел подробно разобрать гол хозяев и в, частности, действия защитников сине-бело-голубых.
Мантуан, с которым, к слову, «Зенит» продлил контракт до 2030 года (хотя пока не до конца понятно, какая будет история с лимитом), будучи фланговым защитником, побежал в центр поля, зачем-то подыгрывал себе грудью... Ну это же никак не входило в его функции в той ситуации! Он же просто-напросто бросил свой фланг, оголил зону этой потерей. Авантюра! Проиграл единоборство, и тут же пошла атака «Акрона». Питеру нужен правый защитник.
Мантуана подстраховал Эракович, сместился направо. Но что произошло потом? Пересмотрите еще раз эпизод, когда Фернандес отдавал передачу в центр штрафной. Что натворил серб? Во-первых, позволил сопернику прострелить, никак ему не помешал. От него ждали агрессивной игры, а что увидели? Эракович взял и отвернулся от мяча! Как так?! Очень странно для игрока, который претендует на место в составе сборной Сербии. Не имеет права так вести себя боец. Футбол — игра мужиков! Ну что это за фривольность?
Увы, для этого «Зенита» характерны такие ошибки в обороне. Вспомните недавний матч с «Краснодаром». Да, команда Семака в итоге победила. Но в дебюте встречи южане несколько раз вскрыли правый фланг обороны гостей, за который отвечал Мантуан. И вот опять примерно та же история. Неслучайно бразильца сегодня так рано заменили. Небрежность, безалаберность! Если «Зенит» претендует на золотые медали, не может так действовать в обороне. Слишком много ляпов, которые приводят к потере важнейших очков.
Вернемся к голу. Пошел прострел, и Дуглас Сантос немного опоздал. Севикян — молодец, не выключился. Вот он был активен, в отличие от Эраковича», — сказал Орлов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
2
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1