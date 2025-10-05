Орлов о голе «Акрона»: «Почему Эракович отвернулся от мяча?!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча «Зенита» с «Акроном» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Зенит» провел очень неровный матч в Самаре. Питерцы здорово начали встречу, играли с позиции силы, создавали моменты. В итоге забили красивый гол. Никто не сфальшивил, все в такт. Глушенков — Вендел — Педро. Красивая комбинация, просто великолепная! «Зенит» повел, но что случилось потом?

Опять начали прослеживаться академизм, самоуспокоенность... «Акрон» перехватил инициативу и закономерно счет сравнял. Но я бы хотел подробно разобрать гол хозяев и в, частности, действия защитников сине-бело-голубых.

Мантуан, с которым, к слову, «Зенит» продлил контракт до 2030 года (хотя пока не до конца понятно, какая будет история с лимитом), будучи фланговым защитником, побежал в центр поля, зачем-то подыгрывал себе грудью... Ну это же никак не входило в его функции в той ситуации! Он же просто-напросто бросил свой фланг, оголил зону этой потерей. Авантюра! Проиграл единоборство, и тут же пошла атака «Акрона». Питеру нужен правый защитник.

Мантуана подстраховал Эракович, сместился направо. Но что произошло потом? Пересмотрите еще раз эпизод, когда Фернандес отдавал передачу в центр штрафной. Что натворил серб? Во-первых, позволил сопернику прострелить, никак ему не помешал. От него ждали агрессивной игры, а что увидели? Эракович взял и отвернулся от мяча! Как так?! Очень странно для игрока, который претендует на место в составе сборной Сербии. Не имеет права так вести себя боец. Футбол — игра мужиков! Ну что это за фривольность?

Увы, для этого «Зенита» характерны такие ошибки в обороне. Вспомните недавний матч с «Краснодаром». Да, команда Семака в итоге победила. Но в дебюте встречи южане несколько раз вскрыли правый фланг обороны гостей, за который отвечал Мантуан. И вот опять примерно та же история. Неслучайно бразильца сегодня так рано заменили. Небрежность, безалаберность! Если «Зенит» претендует на золотые медали, не может так действовать в обороне. Слишком много ляпов, которые приводят к потере важнейших очков.

Вернемся к голу. Пошел прострел, и Дуглас Сантос немного опоздал. Севикян — молодец, не выключился. Вот он был активен, в отличие от Эраковича», — сказал Орлов.