Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Орлов об игре Глушенкова против «Акрона»: «Он не видел, как играл Пеле»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Акроном» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Теперь об игре сине-бело-голубых в атаке. Они посчитали, что одного гола им хватит для итоговой победы? Почему остановились?

Да, когда пропустили, немного оживились. Но надо же бережнее относиться к своим моментам. Вендел вывел Глушенкова на удар, а тот сплоховал. Пробил со всей силы выше створа. Сетку хотел порвать? Видимо, не видел, как играл Пеле. Великий бразилец, когда выскакивал один на один с голкипером, всегда исполнял все на точность. А Глушенков вложил в удар всю силу. Зачем? До ворот всего 12 метров. В итоге сам схватился за голову. Хотя при этом своими решениями на поле Максим опять выделялся. Но такие шансы надо, конечно, использовать», — сказал Орлов.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Акроном&raquo; и&nbsp;победе &laquo;Краснодара&raquo; над &laquo;Ахматом&raquo;.«Почему Эракович отвернулся от мяча?! Соболев играет из-за лимита». Орлов — о конфузе «Зенита», Дзюбе и Мелкадзе
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
Читайте также
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Орлов: «Если бы в старте «Зенита» выходил Лусиано, а не Соболев, может, Питер стал бы чемпионом?»
«Почему Эракович отвернулся от мяча?! Соболев играет из-за лимита». Орлов — о конфузе «Зенита», Дзюбе и Мелкадзе
Орлов о голе «Акрона»: «Почему Эракович отвернулся от мяча?!»
«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
«Оренбург» — «Ростов»: трансляция матча РПЛ онлайн
ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Челестини удобен стиль Станковича
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Орлов о голе «Акрона»: «Почему Эракович отвернулся от мяча?!»

Орлов: «Если бы в старте «Зенита» выходил Лусиано, а не Соболев, может, Питер стал бы чемпионом?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости