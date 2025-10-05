Орлов об игре Глушенкова против «Акрона»: «Он не видел, как играл Пеле»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Акроном» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Теперь об игре сине-бело-голубых в атаке. Они посчитали, что одного гола им хватит для итоговой победы? Почему остановились?

Да, когда пропустили, немного оживились. Но надо же бережнее относиться к своим моментам. Вендел вывел Глушенкова на удар, а тот сплоховал. Пробил со всей силы выше створа. Сетку хотел порвать? Видимо, не видел, как играл Пеле. Великий бразилец, когда выскакивал один на один с голкипером, всегда исполнял все на точность. А Глушенков вложил в удар всю силу. Зачем? До ворот всего 12 метров. В итоге сам схватился за голову. Хотя при этом своими решениями на поле Максим опять выделялся. Но такие шансы надо, конечно, использовать», — сказал Орлов.