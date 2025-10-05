«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура между «Оренбургом» и «Ростовом».

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Поройков, Хотулев, Татаев, Зотов, Касимов, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Алешандре Жезус.

Запасные: Сысуев, Ду Кейрос, Чичинадзе, Косерик, Оганесян, Горелов, Бубанья, Болотов, Томпсон, Гузина, Ревазов, Игнатьев.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Прохин, Кучаев, Мохеби, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Запасные: Ханкич, Одоевский, Семенчук, Игнатов, Лангович, Миронов, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Комаров, Шамонин, Сулейманов.