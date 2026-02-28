Орлов об отмененном голе «Балтики»: «Мне, как и вам, показали красные линии»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Балтикой» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

— После этой игры будут говорить, что судьи помогли «Зениту»? Слушайте, я, как и вы, могу оценивать эпизод по видеоповторам. По тем красным линиям, которые нам показали. Ну вот судьи приняли такое решение... Что тут поделать? Посчитали, что Хиль находился в створе ворот. Мешал он Адамову ли нет... Отвлекал или нет... Ну вот такой вердикт арбитров, — сказал Орлов «СЭ».

После 19 матчей «Зенит» с 42 очками лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» на 2 очка, но у «быков» есть игра в запасе. «Балтика» (35 очков) идет пятой в турнирной таблице.