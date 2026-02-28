Селюк предложил спор Геничу на 10 миллионов рублей

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Рубина» Франка Артиги, в разговоре с «СЭ» предложил спор известному комментатору Константину Геничу на 10 миллионов рублей.

«Я видел, что Генич считает, что назначение Артиги — это плевок в лицо российскому тренерскому цеху. Уважаемый Костя Генич, когда вы выразились не так в сторону Глебова, вы такую заднюю дали, когда ЦСКА на вас наехал... Почему-то он не критиковал назначения Ивича до этого в «Краснодар» и Челестини в ЦСКА. Это для него не является плевком в лицо российским тренерам. А до «Рубина» и Артиги решили докопаться. Предлагаю теперь Вам спор, Константин, на 10 миллионов. Вы ходите на разные шоу, уверен, что хорошо зарабатываете. До этого с критикой выступали Корнеев, Мор, Гришин. Он может с ними скинуться. Если у Артиги будет результат хуже, чем у Рахимова, я передам им 10 миллионов рублей. Если седьмое место — расход, шестое и выше — я выиграл. Раз уж они болтают, то давайте заключать пари, пожалуйста. Я предлагал Гурцкая этот спор, он испугался», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее Генич назвал назначение Франка Артиги в «Рубин» плевком в лицо российской школе тренеров.

Казанский клуб после 18-и туров РПЛ имеет в своем активе 23 очка и располагается на седьмой строчке.