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Селюк предложил спор Геничу на 10 миллионов рублей

Дарик Агаларов
корреспондент

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Рубина» Франка Артиги, в разговоре с «СЭ» предложил спор известному комментатору Константину Геничу на 10 миллионов рублей.

«Я видел, что Генич считает, что назначение Артиги — это плевок в лицо российскому тренерскому цеху. Уважаемый Костя Генич, когда вы выразились не так в сторону Глебова, вы такую заднюю дали, когда ЦСКА на вас наехал... Почему-то он не критиковал назначения Ивича до этого в «Краснодар» и Челестини в ЦСКА. Это для него не является плевком в лицо российским тренерам. А до «Рубина» и Артиги решили докопаться. Предлагаю теперь Вам спор, Константин, на 10 миллионов. Вы ходите на разные шоу, уверен, что хорошо зарабатываете. До этого с критикой выступали Корнеев, Мор, Гришин. Он может с ними скинуться. Если у Артиги будет результат хуже, чем у Рахимова, я передам им 10 миллионов рублей. Если седьмое место — расход, шестое и выше — я выиграл. Раз уж они болтают, то давайте заключать пари, пожалуйста. Я предлагал Гурцкая этот спор, он испугался», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее Генич назвал назначение Франка Артиги в «Рубин» плевком в лицо российской школе тренеров.

Казанский клуб после 18-и туров РПЛ имеет в своем активе 23 очка и располагается на седьмой строчке.

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Константин Генич
РПЛ
Дмитрий Селюк
Франк Артига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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