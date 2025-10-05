Футбол
Сегодня, 11:50

Орлов о незабитом пенальти Дзюбы: «Наверное, вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с незабитым пенальти форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче против «Зенита» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

37-летний форвард в концовке не реализовал одиннадцатиметровый в ворота бывшего клуба.

«Зенит» потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать — бывает... Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно.

Хотя если взять сам пенальти... Не знаю. Могу понять Семака, который пожимает плечами. Все уже запутались в формулировках, трактовках. Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол? Никто же ничего не понимает. Все в неведении! Ну пусть наши судьи издадут методичку, опубликуют ее. А то все время приходится гадать. Это не дело. Трактовки должны быть одинаковыми. РФС должен работать», — сказал Орлов.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Акроном&raquo; и&nbsp;победе &laquo;Краснодара&raquo; над &laquo;Ахматом&raquo;.

Артем Дзюба
