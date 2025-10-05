Орлов: «Дзюба гораздо техничнее Соболева»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Зенита» Александра Соболева с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

— Сравнения Соболева с Дзюбой? Ну какие тут могут быть параллели? Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает. Послужной список у Артема совсем другой. Был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате. Разве это случайность? У Соболева все гораздо скромнее.

Против «Зенита» Дзюба провел весьма добротный матч. Открывается, отскакивает, играет в «стенку», приносит реальную помощь «Акрону». И Артем небезразличен, в отличие от некоторых футболистов «Зенита», — сказал Орлов.