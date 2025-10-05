Футбол
Сегодня, 11:30

Орлов: «Если бы в старте «Зенита» выходил Лусиано, а не Соболев, может, Питер стал бы чемпионом?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче против «Акрона» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Теперь об игре Соболева. Перед матчем разговаривал с коллегами. И многие задаются вопросом: почему в старте выходит именно он, а не Лусиано? И, в принципе, пришли к выводу, что из-за лимита. Семаку же нужно выпускать трех футболистов с паспортом, так? Адамов, Глушенков и как раз-таки Соболев. Но, по идее, есть и другой вариант.

Почему бы не использовать с первых минут в центре обороны Алипа, который у нас легионером не считается? И тогда на острие атаки может действовать Лусиано. По-моему, такой вариант просто напрашивается. Лусиано мастеровитее Соболева! Разве это не очевидно? И получается, что россиянин забирает много времени у аргентинца. Тому приходится сидеть на лавке. Что ж, Семак вот так видит эту ситуацию. Но, возможно, из-за этих решений по составу Зенит» и не стал чемпионом в прошлом сезоне? Кто знает...

Соболев находился на поле 60 минут. И каков его КПД? Александр после матча с «Оренбургом» написал, что забил первым же касанием? Ну молодец. Правда, скорее добил, а не забил. И мастерства, как я заметил выше, у него меньше, чем и у Лусиано, и у Кассьерры. Вот в чем вся штука. А если бы аргентинец чаще выходил на поле, играл бы больше, глядишь, питерцы заняли бы не второе место, а первое?

Не отказываюсь от своих слов. Хвалил Соболева за единоборства, борьбу, настырность, агрессию. Но только этих качеств сейчас уже не хватает. Нужен более универсальный игрок на острие, который лучше работает с мячом, более быстрый. Поэтому и озвучил вам такой вариант: Алип — в центре обороны, Лусиано — в нападении», — сказал Орлов.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Акроном&raquo; и&nbsp;победе &laquo;Краснодара&raquo; над &laquo;Ахматом&raquo;.«Почему Эракович отвернулся от мяча?! Соболев играет из-за лимита». Орлов — о конфузе «Зенита», Дзюбе и Мелкадзе
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Лусиано Гонду
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Орлов об игре Глушенкова против «Акрона»: «Он не видел, как играл Пеле»
«Почему Эракович отвернулся от мяча?! Соболев играет из-за лимита». Орлов — о конфузе «Зенита», Дзюбе и Мелкадзе
Орлов о голе «Акрона»: «Почему Эракович отвернулся от мяча?!»
«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
«Оренбург» — «Ростов»: трансляция матча РПЛ онлайн
ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Челестини удобен стиль Станковича
  • Чернобог

    А почему бы вам хоть немного, хотя бы самую малость заняться своей академией? А то тренеров у вас целая арава, на всех уровнях и возростах, у одного семака 12 помощников, а прок от них какой? Кого они тренеруют то? Начните уже заниматься своей школой, тогда и будут новые Аршавины, Кержаковы, Батраковы, Кисляки. А то сидит он на зеркало пиняет, лимит, обязали, делом займитесь, молодёжь готовьте, тренеров для молодёжи обучайте, и будет толк. Набрали лимитчиков и сидят до ушей счастливы. Позорище, а не команда!

    05.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЭКСПЕРТИЩЩЕ!!!!

    05.10.2025

  • Russpiel

    Моя мысль в прошлом сезоне. Но у Семака какой-то пунктик к Соболеву. Такие, как он, хорошо могут встроиться в отлаженную сильную команду, выполняя строго отработанное заранее. А тут отлаженность ещё организовывать. Для этого креативщик, как Лусиано, и нужен.

    05.10.2025

    • Орлов об игре Глушенкова против «Акрона»: «Он не видел, как играл Пеле»
