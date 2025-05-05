Адиев: «У меня есть зарплата в «Химках». Но я ни слова о ней не сказал»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мотивации работы в подмосковном клубе.

«Понятно, что у меня есть зарплата. Но поверьте, я ни слова не сказал о своей зарплате. Я хочу себя со спортивной точки зрения проверить. Понять, чего я стою как тренер. Могу ли я в текущем состоянии сохранить клуб в РПЛ... Здесь о деньгах речь вообще не шла. Я пришел выполнить задачу. Я пошел на понижение? Это часть футбола. Сегодня ты можешь быть на вершине, а завтра внизу», — сказал Адиев «СЭ».

Ранее РПЛ авансом выплатила «Химкам» деньги в счет будущих выплат от спонсорских контрактов лиги, также футболисты получили зарплату за декабрь.

27 апреля Адиев заявил, что игроки получили выплаты за январь. После 27 туров подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 25 очками.