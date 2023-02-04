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Сегодня, 15:29

Организаторы Зимнего кубка РПЛ отменили пункт о дисквалификации футболистов за удаления в матчах турнира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Организаторы Winline Зимнего кубка РПЛ отменили пункт регламента о дисквалификациях футболистов, заработавших удаления в матчах турнира.

Как ранее сообщал «СЭ», клубы-участники Зимнего кубка по инициативе «Сочи» обратились к оргкомитету с просьбой не применять дисквалификацию к игрокам, получившим красные карточки.

Таким образом, защитник сочинцев Артем Мещанинов, который был удален на 81-й минуте матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (0:1), сможет принять участие в игре 2-го тура против «Ростова».

Любой футболист, заработавший красную карточку в одной из игр турнира, сможет выйти на поле в следующей.

В Зимнем кубке РПЛ принимают участие «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак». Второй тур состоится в понедельник, 6 февраля. В этот день «Сочи» встретится с «Ростовом» (начало — в 17.00 мск), а «Краснодар» — со «Спартаком» (20.00 мск).

Источник: https://t.me/premierliga/8377

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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