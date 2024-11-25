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Сегодня, 17:30

«Зенит» завершил месяц борьбы с кибербуллингом

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Фото ФК «Зенит»

Второй год подряд «Зенит» присоединяется ко Всероссийскому социальному проекту VK по борьбе с кибербуллингом, который традиционно проходит в ноябре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Результаты исследования VK показали, что 33 процентов пользователей — каждый третий — становились жертвами травли в сети. Кампания призвана защитить от ненависти и объединить всех, для кого насилие в любой его форме — недопустимо.

25 ноября состоялась премьера специального выпуска проекта «Каждый третий», герои которого обсуждают, что такое кибербуллинг и как с ним бороться. Зенитовцы Александр Соболев и Михаил Кержаков, легенда клуба Владислав Радимов и давний болельщик сине-бело-голубых Антон Лиссов присоединились к ведущим проекта — клиническому психологу Олесе Васильевой и Николаю Маратканову, чтобы порассуждать, как проявляется кибербуллинг в футбольной среде и как от него уберечь себя и окружающих.

Ранее, 2 ноября, «Зенит» посвятил матч против махачкалинского «Динамо» социальной акции по борьбе с кибербуллингом. На «Газпром Арене» открылась специальная образовательная площадка проекта — фотозона с информационными карточками об экологичном общении и сетевом этикете. Игроки, обеих команд вышли на поле в сопровождении детей с белыми сердцами в руках, которые являются символом акции, а диктор стадиона призвал болельщиков помогать тем, кто столкнулся с травлей в интернете и за его пределами.

«Зенит» говорит #неткибербуллингу и призывает помогать тем, кто с ним сталкивается. Пусть интернет станет площадкой для безопасного и комфортного общения. Каждый третий — это слишком масштабная проблема, чтобы не обращать на нее внимания.

ФК Зенит
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«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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