«Зенит» завершил месяц борьбы с кибербуллингом

Второй год подряд «Зенит» присоединяется ко Всероссийскому социальному проекту VK по борьбе с кибербуллингом, который традиционно проходит в ноябре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Результаты исследования VK показали, что 33 процентов пользователей — каждый третий — становились жертвами травли в сети. Кампания призвана защитить от ненависти и объединить всех, для кого насилие в любой его форме — недопустимо.

25 ноября состоялась премьера специального выпуска проекта «Каждый третий», герои которого обсуждают, что такое кибербуллинг и как с ним бороться. Зенитовцы Александр Соболев и Михаил Кержаков, легенда клуба Владислав Радимов и давний болельщик сине-бело-голубых Антон Лиссов присоединились к ведущим проекта — клиническому психологу Олесе Васильевой и Николаю Маратканову, чтобы порассуждать, как проявляется кибербуллинг в футбольной среде и как от него уберечь себя и окружающих.

Ранее, 2 ноября, «Зенит» посвятил матч против махачкалинского «Динамо» социальной акции по борьбе с кибербуллингом. На «Газпром Арене» открылась специальная образовательная площадка проекта — фотозона с информационными карточками об экологичном общении и сетевом этикете. Игроки, обеих команд вышли на поле в сопровождении детей с белыми сердцами в руках, которые являются символом акции, а диктор стадиона призвал болельщиков помогать тем, кто столкнулся с травлей в интернете и за его пределами.

«Зенит» говорит #неткибербуллингу и призывает помогать тем, кто с ним сталкивается. Пусть интернет станет площадкой для безопасного и комфортного общения. Каждый третий — это слишком масштабная проблема, чтобы не обращать на нее внимания.