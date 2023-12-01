Орещук: «Судейский корпус не справляется. Нам даже ВАР не помогает»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что в чемпионате России судейский корпус не справляется со своей работой.

«Судейский корпус не справляется. Нам даже ВАР не помогает. В Европе ВАР — в помощь, а у нас наоборот — во вред. Я считаю, что мы слишком много времени посвящаем судьям. Судьи — это помогающие люди в футболе. Не было бы футболистов, были бы судьи?» — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Он также отметил, что судьи должны помогать, а не вредить российскому футболу.

В июне этого года департамент судейства РФС возглавил Милорад Мажич. 50-летний сербский специалист в 2009 году получил категорию арбитра ФИФА.