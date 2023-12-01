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Сегодня, 19:03

Балахнин считает, что у ЦСКА есть небольшое преимущество перед «Ростовом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча желто-синих против ЦСКА в 17-м туре РПЛ.

«Судя по предыдущей игре, которую мы видели в Кубке, и те, и другие береглись для встречи в чемпионате. Поэтому всем будет очень интересно посмотреть, что покажет и одна, и вторая команда. Сейчас везде сложно выделить фаворита. Даже когда команда из нижней части турнирной таблицы играет с командой из топ-5, большой разницы между ними нет. На данный момент в чемпионате фаворитов трудно найти. Косвенно фаворитом можно считать ЦСКА — все-таки домашняя встреча, что дает хоть незначительное, но преимущество», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 3 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент армейцы с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ростовчане идут на десятой строчке (10).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/01/21832057.shtml
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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