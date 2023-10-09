Орещук считает, что «Динамо» в матче с «Факелом» не хватило характера

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на ничью бело-голубых в матче против «Факела», который прошел 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ.

«Чего не хватило «Динамо» для победы? Голов и характера. В атакующей фазе что-то сломалось. Если раньше «Динамо» играло ярко, размашисто, то сейчас оскудело. Не знаю, с чем связано. Хоть в защите на ноль сыграли наконец-то, но впереди надо прибавлять. Может быть, в два нападающих сыграть. Пока непонятно. Сыграла ли роль недооценка соперника? Нет. С «Факелом» очень тяжело всем играть. «Факел» — очень кусачая команда, обороняются здорово, поэтому здесь никакой недооценки не могло быть», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

«Динамо» второй матч подряд сыграло вничью и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (17 очков). «Факел» располагается на 15-й строчке (9 очков).

В следующем туре бело-голубые 21 октября сыграют с «Локомотивом», а воронежцы в этот же день встретятся с «Оренбургом».