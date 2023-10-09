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Сегодня, 12:18

Агент Дркушича о вызове игрока в сборную Словении: «Он поедет, несмотря на недавнюю травму»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» вызов игрока в сборную Словении.

«Ваня поучил вызов в сборную Словении, и он туда поедет, несмотря на недавно перенесенную травму. Он выздоровел, чувствует себя хорошо и появится в расположении сборной», — сказал Ратковица «СЭ».

23-летний словенец получил травму 16 сентября в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

На прошлой неделе игрок вернулся в общую группу «Сочи».

Национальная команда Словении сыграет с Финляндией (14 октября) и Северной Ирландией (17 октября).

Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
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 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
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 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
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