Орещук считает, что Бувачу не стоит уходить из «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, надо ли спортивному директору Желько Бувачу уходить из московского клуба.

«Если Бувач считает, что в «Динамо» все хорошо, то он должен продолжать работать. Есть же еще руководство, которое дает оценку. У каждого свое понимание результата. У нас с Хохловым было понимание, что заявленные цели не были достигнуты, мы собрались и ушли. Это футбол, жизнь. Юрий Алексеевич очень системный человек и не бросается из крайности в крайность. Решение о своем будущем Бувач сам должен принять. Если он считает свою работу хорошей, значит не надо никуда уходить. Если считает, что надо уйти вместе с Йокановичем, тогда надо написать заявление, но не факт, что «ВТБ» примет отставку. Тяжелая ситуация. Все на совести человека, который ответственен за это все. Я бы не стал говорить, что Бувачу надо собирать вещи и уходить», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить 32-летний Павел Алпатов.

В матче 27-го тура РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Ахмата» (3:0). На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.