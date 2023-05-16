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Орещук считает, что Бувачу не стоит уходить из «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, надо ли спортивному директору Желько Бувачу уходить из московского клуба.

«Если Бувач считает, что в «Динамо» все хорошо, то он должен продолжать работать. Есть же еще руководство, которое дает оценку. У каждого свое понимание результата. У нас с Хохловым было понимание, что заявленные цели не были достигнуты, мы собрались и ушли. Это футбол, жизнь. Юрий Алексеевич очень системный человек и не бросается из крайности в крайность. Решение о своем будущем Бувач сам должен принять. Если он считает свою работу хорошей, значит не надо никуда уходить. Если считает, что надо уйти вместе с Йокановичем, тогда надо написать заявление, но не факт, что «ВТБ» примет отставку. Тяжелая ситуация. Все на совести человека, который ответственен за это все. Я бы не стал говорить, что Бувачу надо собирать вещи и уходить», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить 32-летний Павел Алпатов.

В матче 27-го тура РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Ахмата» (3:0). На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-buvachu-ne-nado-sobirat-veshhi-i-uhodit-iz-dinamo/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Спартак

 9
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