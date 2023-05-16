Гогниев — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Именно к этой программе отношусь не совсем позитивно»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» поделился мнением о шоу бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Именно к этой программе отношусь не совсем позитивно. Все-таки много мата, для меня это не очень приемлемо. В эту программу я бы сам не пошел, мне это неинтересно. Но если это смотрят и это нравится людям, это заходит, тогда почему нет? Я не осуждаю, но сам бы в таком формате не общался», — сказал Гогниев «СЭ».