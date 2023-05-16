Гогниев считает, что «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Артема Дзюбы за «Локомотив».

«В таких моментах есть определения финансовая составляющая. У нас такой возможности не было. «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артема? Конечно. Он забил все, что можно! Даже подумать не могли бы, что он так будет играть. Да и стилистически эта команда ему подходит. Очень много скоростных футболистов, которые делают черновую работу, а Дзюба выступает в роли наконечника», — сказал Гогниев «СЭ».