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Орещук — о Бакаеве: «На поле руками машет как вертолет. Сколько раз его из спартаковской академии выгоняли...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Футболист Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-полузащитнике «Спартака» и «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

— Сарсания нам рассказывал, как привез в ПСВ Гахокидзе. Тот внезапно сообщил: «А теперь я буду слушать не тебя, а своего дядю, только он желает мне добра». Все, на этом игрок закончился. Часто ваши футболисты решали, что дядя или папа важнее, чем агент?

— Регулярно.

— Самая памятная история?

— Зелимхан Бакаев. Я первый его агент. Работал с ним более трех лет. Постоянно на связи. Сколько раз парня из спартаковской академии выгоняли — приходилось эти вопросы решать...

— За что выгоняли?

— Такой характер. Вы же видите — на поле руками машет как вертолет. Всем недоволен.

— Он же режимистый? Не пьет?

— О да! В этом плане никаких проблем. Я помогал Бакаеву подниматься по карьерной лестнице. А когда после аренды в тульском «Арсенале» он почувствовал себя футболистом, я услышал от его отца: «Извините, дальше мы сами». Ну и что мне делать?

— Только рассказать нам про этот день подробнее.

— Позвонил Зелимхан: «Папа хочет с вами поговорить». Передал трубку, тот в лоб: «Вы могли бы нам в «Спартаке» улучшить условия?» — «Мы же год назад подписали новый контракт!» — «Если не можете, продлевать с вами договор не станем». Поставил перед фактом.

— Ваш договор истекал?

— Да.

— Заслуженный агент Сафонов нам объяснял: в таких случаях надо прислать заказное письмо.

— Зачем мне письмо, если человек не желает со мной работать? Ушел и ушел.

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Зелимхан Бакаев
Роман Орещук
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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