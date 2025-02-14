Орещук — о Бакаеве: «На поле руками машет как вертолет. Сколько раз его из спартаковской академии выгоняли...»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-полузащитнике «Спартака» и «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

— Сарсания нам рассказывал, как привез в ПСВ Гахокидзе. Тот внезапно сообщил: «А теперь я буду слушать не тебя, а своего дядю, только он желает мне добра». Все, на этом игрок закончился. Часто ваши футболисты решали, что дядя или папа важнее, чем агент?

— Регулярно.

— Самая памятная история?

— Зелимхан Бакаев. Я первый его агент. Работал с ним более трех лет. Постоянно на связи. Сколько раз парня из спартаковской академии выгоняли — приходилось эти вопросы решать...

— За что выгоняли?

— Такой характер. Вы же видите — на поле руками машет как вертолет. Всем недоволен.

— Он же режимистый? Не пьет?

— О да! В этом плане никаких проблем. Я помогал Бакаеву подниматься по карьерной лестнице. А когда после аренды в тульском «Арсенале» он почувствовал себя футболистом, я услышал от его отца: «Извините, дальше мы сами». Ну и что мне делать?

— Только рассказать нам про этот день подробнее.

— Позвонил Зелимхан: «Папа хочет с вами поговорить». Передал трубку, тот в лоб: «Вы могли бы нам в «Спартаке» улучшить условия?» — «Мы же год назад подписали новый контракт!» — «Если не можете, продлевать с вами договор не станем». Поставил перед фактом.

— Ваш договор истекал?

— Да.

— Заслуженный агент Сафонов нам объяснял: в таких случаях надо прислать заказное письмо.

— Зачем мне письмо, если человек не желает со мной работать? Ушел и ушел.