Попов: «Украинские футболисты снова будут играть в чемпионате России. Время лечит»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов заявил, что украинские футболисты будут играть в чемпионате России.

«Украинцы снова будут играть в чемпионате России. Все проходит, время лечит. Только неясно, сколько на это понадобится времени. Я, как россиянин, не воспринимаю украинцев врагами, абсолютно к ним никакого негатива. Не понимаю, откуда появилось, что их называют какими-то не такими. Надеюсь, в Украине большинство относится так же. Это все не имеет отношения к футболу», — цитирует Попова Legalbet.

Однако экс-футболист не уверен в том, что РПЛ можно считать повышением для украинских игроков, поскольку донецкий «Шахтер» выступает лучше российских клубов.