«Зенит» уступил «Оренбургу» и потерпел второе поражение подряд

«Зенит» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Оренбургу» со счетом 1:3.

На гол Антуана Мантуана хозяева ответили точными ударами Дмитрия Воробьева, Матиаса Переса и Брайана Мансильи. Все голы были забиты в первом тайме.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Оренбург» с 11 очками — на 11-й строчке.