Камоцци считает, что Чалову нужно переходить в европейский клуб в ближайшие два года

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мыслями о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Для РПЛ Чалов — великолепный футболист, у него отличные качества, талант, опыт. Он точно заиграет в Европе, но тянуть с переходом сильно не стоит. Ему нужно переходить в европейский клуб в ближайшие два года, не позже. Команды РПЛ не играют в еврокубках, у него нет практики, поэтому дальше будет только сложнее», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. Вместе с московским клубом он становился обладателем Кубка России (сезон-2022/23), обладателем Суперкубка страны (2018) и трижды серебряным призером чемпионата России (2016/17, 2017/18, 2022/23).

Всего 25-летний нападающий провел 234 матча за ЦСКА, забил 80 голов и сделал 40 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 31 декабря 2024 года.