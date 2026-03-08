«Оренбург» — «Зенит»: хозяева вышли вперед на 86-й минуте

«Оренбург» забил второй гол в ворота «Зенита» в матче 20-го тура чемпионата России — 2:1.

На 86-й минуте отличился вышедший на замену Евгений Болотов, который в падении отправил мяч в ворота соперника.

Матч проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.