Прядкин считает, что российским клубам не хватает международных турниров

Бывший президент РПЛ, советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сергей Прядкин считает, что российским клубам не хватает участия в международных турнирах, но вместе с тем отечественный футбол развивается.

«Я думаю, что клубам не хватает только международных матчей. В остальном, несмотря на трудную ситуацию, нашли выход и с точки зрения экипировки, товарищеских игр, — цитирует Прядкина ТАСС. — Вы видите, что очень много наших игроков востребованы в зарубежных клубах, продолжаются трансферные сделки. Поэтому мое мнение: не хватает просто международных матчей. В остальном футбол развивается, поверьте мне».

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от турниров.