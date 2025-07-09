«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Как стало известно «СЭ», по итогам «дела «Торпедо» о подкупе судей с большой долей вероятности московский клуб будет исключен из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26, а его место займет «Оренбург». По словам источника, это уже решенный вопрос.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. В случае если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит штраф до 50 миллионов рублей, снятие очков (до 15), лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.

В прошедшем сезоне «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. «Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.