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9 июля 2025, 16:15

«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболисты «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»

Как стало известно «СЭ», по итогам «дела «Торпедо» о подкупе судей с большой долей вероятности московский клуб будет исключен из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26, а его место займет «Оренбург». По словам источника, это уже решенный вопрос.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. В случае если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит штраф до 50 миллионов рублей, снятие очков (до 15), лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.

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В прошедшем сезоне «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. «Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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