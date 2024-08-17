«Ростов» — «Оренбург»: Марин забил после ошибки вратаря хозяев

Костариканский нападающий «Оренбурга» Джимми Марин забил второй гол в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» — 2:0.

Голкипер дончан Рустам Ятимов вышел из ворот, сократив дистанцию для маневра соперника. Однако игрок гостей успел сделать навес в штрафную, и Марин ударил точно в створ.

Ранее первый гол в этой встрече забил Брайан Мансилья. На 33-й минуте форвард «Ростова» Роналдо не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Матч проходит в Ростове-на-Дону.