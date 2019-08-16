Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 18.00 (мск).

В составе «Сочи» с первых минут на поле выйдет форвард Антон Заболотный.

Стартовый состав «Оренбурга»: Руденко — Кулишев, Сиваков, Шахов, Терехов, Чуканов — Афонин, Аюпов, Мишкич, Алвеш — Деспотович.

Запасные: Довбня, Малых, Маляров, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамайе.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Юрганов, Новосельцев, Кудряшов, Калугин — Цаллагов, Набиуллин, Нобоа — Полоз, А. Заболотный, Мостовой.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Маргасов, Померко, Бурмистров, Песегов, Казаев, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

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