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Судейство

«Оренбург» — «Ростов»: судья-дебютант мог удалить Татаева, но не стал этого делать

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 89-90-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (0:1) после остановки игры на поле возник конфликт между футболистами, в ходе которого судья Иван Сараев не вынес второе предупреждение Алексею Татаеву и не удалил его.

Первую желтую карточку оренбуржец заработал на 16-й минуте за срыв перспективной атаки. А в конце матча его действия спровоцировали массовую конфронтацию, когда Татаеву не понравилось, что получивший болезненное повреждение Илья Вахания долго приходил в себя и не спешил покинуть поле, и стал выпихивать его за боковую линию.

Все это происходило на глазах у арбитра, дебютировавшего в РПЛ, и резервного Михаила Черемных. Дисциплинарную санкцию Сараев не применил.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Ростов

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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