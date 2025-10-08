«Оренбург» — «Ростов»: судья-дебютант мог удалить Татаева, но не стал этого делать

На 89-90-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (0:1) после остановки игры на поле возник конфликт между футболистами, в ходе которого судья Иван Сараев не вынес второе предупреждение Алексею Татаеву и не удалил его.

Первую желтую карточку оренбуржец заработал на 16-й минуте за срыв перспективной атаки. А в конце матча его действия спровоцировали массовую конфронтацию, когда Татаеву не понравилось, что получивший болезненное повреждение Илья Вахания долго приходил в себя и не спешил покинуть поле, и стал выпихивать его за боковую линию.

Все это происходило на глазах у арбитра, дебютировавшего в РПЛ, и резервного Михаила Черемных. Дисциплинарную санкцию Сараев не применил.