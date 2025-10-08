«Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости футболистов

Четыре клуба РПЛ вошли в мировой топ-100 по трансферной стоимости игроков, сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Выше всех в списке расположился «Зенит», который занял 63-е место. Оценочная стоимость игроков питерской команды составила 225 миллионов евро. ЦСКА (169 миллионов евро) расположился на 80-й строчке, «Локомотив» (136) — на 98-й, а московское «Динамо» (134) — на 99-й.

ЦСКА также попал в топ рейтинга самых подорожавших команд (+49 миллионов евро). А «Зенит» (-46 миллионов евро) и «Спартак» (-67), напротив, оказались в списке клубов, которые сильнее всего потеряли в стоимости.