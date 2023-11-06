«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в 14-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбуржцы занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 12 очков. Команда Валерия Карпина набрала 16 баллов и располагается на 10-й строчке.

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