Чемпионат России: таблица РПЛ после 1-го тура

В воскресенье, 26 июля, завершился 1-й тур РПЛ в сезоне-2026/27. Чемпион «Зенит» начал защиту титула с разгрома «Акрона» (5:0). Также победы в стартовом туре одержали «Спартак», «Краснодар», махачкалинское «Динамо», «Оренбург» и ЦСКА.

РПЛ: результаты всех матчей 1-го тура

В матчах 2-го тура встречаются: 31 июля, пятница «Родина» — «Ростов» (20.00);

1 августа, суббота «Акрон» — «Рубин» (14.00), ЦСКА — «Крылья Советов» (16.15), «Динамо» Мх — «Локомотив» (18.30), «Балтика» — «Динамо» (20.45);

2 августа, воскресенье «Оренбург» — «Зенит» (16.00), «Краснодар» — «Факел» (18.15), «Ахмат» — «Спартак» (20.30).