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Сегодня, 12:25

«Оренбург» продлил контракт с нападающим Воробьевым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Как стало известно СЭ, «Оренбург» продлил контракт с нападающим команды Дмитрием Воробьевым.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 16 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Предыдущий контракт игрока действовал до конца июня 2023 года.

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ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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