«Оренбург» продлил контракт с нападающим Воробьевым

Как стало известно СЭ, «Оренбург» продлил контракт с нападающим команды Дмитрием Воробьевым.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 16 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Предыдущий контракт игрока действовал до конца июня 2023 года.